РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 12 ноя. Сотрудники правоохранительных органов подмосковных Люберец обратились к жителям с просьбой сообщать в полицию обо всех случаях торговли наркотиками, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Люберецкое».

«С 11 по 22 ноября на территории на территории обслуживания МУ МВД России «Люберецкое» пройдет второй этап Общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью». Мы призываем всех, кто осознает гибельную опасность наркомании, проявить бдительность и принять активное участие в проведении акции – возможно, вы спасете жизнь своих родных и близких», – говорится в сообщении.

Цель акции – привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков.

Обо всех фактах торговли наркотиками и их употребления жителей Люберец просят сообщать по телефонам: 8(903)710-42-78 – горячая линия ОНК МУ МВД России «Люберецкое»; 8(495)54-93-94 – дежурная часть МУ МВД России «Люберецкое»; 8(495)692-70-66 – телефон доверия ГУ МВД России по Московской области.

«Любая информация будет проверена. Ни одно обращение не останется без внимания», – заключается в сообщении.