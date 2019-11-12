РИАМО (БАЛАШИХА) – 12 ноя. В Балашихе во время ссоры 33-летний мужчина получил проникающее ножевое ранение, подозреваемого в причинении вреда здоровью задержали, сообщил «РИАМО в Балашихе» сотрудник ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел 11 ноября. Из квартиры дома на Проспекте Ленина бригада скорой помощи госпитализировала в Балашихинскую центральную районную больницу мужчину 1986 года рождения с проникающим ножевым ранением.

«За совершенное преступление установлен и доставлен в полицию мужчина 1981 года рождения», – сказал сотрудник.

Преступление совершено в ходе внезапно возникших неприязненных отношений, в ссоре.

«По данному факту Следственным управлением МУ МВД России «Балашихинское» возбуждено уголовное дело по пункту «3» части 2 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью)», – добавил сотрудник.

Злоумышленник задержан.