РИАМО - 12 ноя. На Курском, Савеловском и Белорусском вокзалах столицы установят порядка 300 дополнительных элементов навигации к запуску Московских центральных диаметров (МЦД), говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«К запуску МЦД на территории Курского, Савеловского и Белорусского вокзала, а также вблизи их, будет установлено 290 элементов дополнительной навигации. Стикеры, временные указатели на композитном материале и стойки будут установлены на пути следования пассажира от близлежащих станций метро к конкретным платформам на вокзале, с которых будут отправляться поезда МЦД», – говорится в сообщении.

Как уточняется в материале, 150 объектов навигации установят на Курском вокзале, 110 штук – на Белорусском вокзале, 30 штук – на Савеловском вокзале.

На Савеловском вокзале поезда МЦД будут прибывать на путь 2 и 3а, на Белорусском вокзале – 1, 2, 7 и 8 пути, на Курском – на 3, 4, 10 и 11 пути. Указатели разместят в вестибюлях вокзалов и на платформах, а также около вокзалов и при выходах со станций метро.

Также в метро обновлены лайтбоксы и настенные путевые полосы на 16 станциях, с которых уже скоро можно будет пересесть на станции МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» и МЦД-2 «Курско-Рижский», запуск которых запланирован на конец ноября 2019 года.