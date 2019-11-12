РИАМО - 12 ноя. За полтора года за счет Мособлгосэкспертизы удалось снизить сметную стоимость строительства объектов на общую сумму около 23 миллиардов рублей, сообщил в интервью РИАМО директор учреждения Игорь Горячев.

«За 2018 год от заявленной сметной стоимости до рекомендованной сметной стоимости «не доехало» 10,4 миллиарда рублей из заявленных. Это 8,8% от заявленных сумм. А по 2019 году еще больше: за полгода 12,3 миллиарда рублей, это та сумма, которая получилась на выходе из экспертизы, - 11,1% от заявленной», - сказал Горячев.

По его словам, снижение сметной стоимости связано с тем, что были уточнены проектные решения и нормативы, а также размер расходов и прибыли.

«Экономия на стадии экспертизы – не самоцель. Наоборот, лучше при формировании сметного лимита учитывать максимум нормативно допустимых затрат. Это позволит не уточнять лимит снова», - добавил Горячев.

На данный момент в работе у Мособлгосэкспертизы находятся около 700 проектов. За 2018 год в ведомство подали свыше 1,6 тысячи заявок, с начала 2019 года – уже более 2 тысяч.

Горячев также назвал долю некачественной документации, которую приносят на экспертизу.

«Говорить о том, что изыскания делаются качественно, наверное, можно процентах в 40 от тех документов, которые нам на сегодняшний день дают. Еще процентов 40 изысканий делается качественно, но не в полном объеме. Ну и процентов 20 – некачественные», - отметил он.

Государственное автономное учреждение Московской области «Московская областная государственная экспертиза» решает задачу обеспечения технической и экономической целесообразности, архитектурной выразительности и конструктивной надежности, эксплуатационной безопасности и долговечности возводимых в Подмосковье строительных объектов.

Мособлгосэкспертиза проводит экспертизу проектных решений на соответствие установленным техническим регламентам, нормам, правилам и требованиям, обеспечивая при этом экономное использование всех видов ресурсов.

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