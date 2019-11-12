РИАМО (КОРОЛЕВ) – 12 ноя. Инспекторы ГИБДД Королева расскажут жителям о необходимости использования ремней безопасности при поездках в автомобиле, сообщил «РИАМО в Королеве» начальник отдела ГИБДД УМВД России по горокругу Сергей Адамов.

В Королеве 11 ноября стартовал социальный проект «Один щелчок спасет жизнь». Инспекторы ГИБДД на брифинге обсудили ход реализации кампании на территории округа, она продлится до 15 декабря.

«В ходе кампании инспекторы на дорогах будут информировать участников дорожного движения о важности использования ремня безопасности при поездках в автотранспортных средствах, популяризировать использование водителями и пассажирами транспортных средств ремней безопасности», – сказал Адамов.

Он добавил, что также занятия будут проводиться в школах, где несовершеннолетним расскажут о важности использования ремней безопасности при поездках в личном транспорте и на общественном.

Главной целью кампании является снижение тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий.

В ходе кампании инспекторы расскажут о мифах и заблуждениях, касающихся неэффективности использования ремней безопасности. Например, таких, что ремни безопасности доставляют дискомфорт, что они не нужны в машинах, оснащенных подушками безопасности, что ремень мешает выбраться из горящего или тонущего автомобиля и при аварии лучше быть выброшенным из машины, что ремни не нужны при низких скоростях и что они наносят травмы.

«Анализ случаев дорожно-транспортного травматизма показывает, что в подавляющем большинстве ДТП, при которых кем-либо не использовался ремень безопасности, его участники погибали или получали особо тяжелые травмы», – заключил Адамов.