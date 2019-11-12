РИАМО - 12 ноя. В Подмосковье стартовал первый этап VI Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), в региональном чемпионате принимают участие почти 900 студентов областных колледжей и техникумов, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.

«Ребята будут соревноваться в 110 компетенциях в различных сферах. Направления разные: промышленное производство, информационные технологии, транспорт, строительство, творчество, дизайн, услуги и другие. Мы уделяем очень много внимания профессиональному образованию: модернизируем образовательные учреждения, привлекаем к развитию колледжей стратегических партнеров в лице крупных компаний», – сказала Забралова.

В свою очередь министр образования региона Ирина Каклюгина добавила, что вместе с подмосковными студентами свое мастерство покажут молодые профессионалы и из других регионов России.

«Вместе с нашими ребятами свое мастерство покажут участники из Краснодарского края, Москвы, Рязани, Санкт-Петербурга, Севастополя и Ульяновска. Оценивать их будут более 500 экспертов. Победители регионального чемпионата войдут в расширенный состав сборной команды Московской области и будут готовиться к VIII Национальному чемпионату «Молодые профессионалы», который состоится в июле 2020 года в Новокузнецке», – заключила Каклюгина.

По итогам национального чемпионата, который проходил в мае этого года в Казани, Московская область вошла в тройку сильнейших регионов России с 86 медалями, из которых 23 – высшей пробы.