РИАМО - 12 ноя. В Москве на торгах продали бывшее здание министерства экономического развития России, сумма сделки составила 3,37 миллиарда рублей, пишет во вторник «Российская газета».

«Помещения на 1-й Тверской-Ямской и 1-й Брестской улицах освободились после переезда Минэкономразвития в Московский международный деловой центр «Москва-Сити», – отмечается в материале.

Торги по продаже здания объявили в октябре. Участниками конкурсной процедуры были шесть компаний из Москвы, Калининградской области и Алтайского края. Победителем стала компания «Межрегионразвитие». Ей отошли помещения площадью 29,5 тысяч квадратных метров.

Ранее вместе с Минэкономразвития в «Москва-Сити» переехали Минпромторг, Минкомсвязь, а также Ростуризм, Росаккредитация и Росстандарт. Все здания, которые занимали ведомства, будут вовлечены в рыночный оборот.