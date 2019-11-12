РИАМО - 12 ноя. В российских городах-миллионниках будут развивать формат фуд-холлов, который в настоящее время активно применяется в Москве, пишет во вторник газета «Коммерсант».

«Казань, Екатеринбург, Краснодар, Новосибирск и Пермь станут перспективными направлениями для открытия фуд-холлов, прогнозируют аналитики компании «Магазин магазинов». Консультанты выделяют эти города за счет высоких показателей оборота локальных рынков общепита, хорошей динамики открытия новых заведений и среднего уровня дохода», - отмечает издание.

Ведущий аналитик «Магазина магазинов» Ярославна Шилова прогнозирует, что в регионах фуд-холлы начнут активно открываться с 2020 года.

«Сейчас мы видим запросы от региональных торгцентров: фуд-холлы готовы открывать либо новые объекты, либо старые, которым необходимо провести реконцепцию», — пояснила она.

В CBRE согласились, что формат фуд-холлов может быть востребован в городах-миллионниках: по данными аналитиков, сейчас многие торговые центры ищут для себя таких операторов. Сооснователь StrEat Максим Попов отметил, что его компания сейчас рассматривает различные площадки в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Воронеже, Казани и других городах.

Однако многие участники рынка пока относятся к этой тенденции скептически, опасаясь, что жителей регионов отпугнет высокий средний чек — в столичных фуд-холлах он достигает 1 тысячи рублей на человека.

Формат фуд-холлов сейчас развивается в Москве взрывными темпами. Если в июне в такой концепции работало 24 проекта, то к ноябрю их число выросло до 40. В Москве фуд-холлами насыщена в основном центральная часть города.