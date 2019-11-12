РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 12 ноя. Команды городов-побратимов из России и Германии 15 ноября примут участие в шахматном турнире в Красногорском филиале музея Победы, говорится в сообщении информационного центра музея.

В Красногорском филиале музея Победы 15 ноября в 11:00 откроется Второй российско-германский шахматный турнир городов-побратимов «Золотая ладья». Участниками турнира станут команды из Красногорска, Истры, Владимира, Новосибирска, Хехштадта на Аише, Эрлангена и Ландсхута.

«Первый турнир «Золотая ладья городов-побратимов» с большим успехом прошел в Красногорске в сентябре 2018 года. Тогда в нем приняли участие только две команды. В этом году соревноваться будут не Россия и Германия, а сборные команды городов-побратимов, в которые войдут как российские, так и немецкие шахматисты. Это поможет укреплению дружественных отношений между городами и спортсменами», – сказала заведующая филиалом музея Светлана Любенкова.

Соревнования пройдут в два этапа: турнир для детских и взрослых команд шахматистов из городов-побратимов и открытый индивидуальный турнир.

«Команды разыграют комплекты призов «Золотая ладья», «Серебряная ладья» и «Бронзовая ладья». Победители получат награды, специально изготовленные известным красногорским художником Евгением Глызем. Они выполнены в стиле черневской игрушки – миниатюры из дерева и фанеры», – добавляется в сообщении.

Российско-германский шахматный турнир городов-побратимов «Золотая ладья» внесен в официальный список мероприятий по молодежным и школьным обменам с Германией на 2019 год. В октябре 2019 года проекту присужден грант президента Российской Федерации.