РИАМО - 12 ноя. Мособлгосэкспертиза завершила экологическую экспертизу проекта реконструкции очистных сооружений в Щелкове, экспертиза аналогичного проекта в Дубне продолжается, сообщил в интервью РИАМО директор учреждения Игорь Горячев.

Он пояснил, что законом четко регламентирован перечень объектов, которые подлежат обязательной экологической экспертизе.

«Перечень был расширен четыре года назад постановлением, которое вступило в силу с 2019 года. В него попали централизованные системы водоочистки и канализации мощностью свыше 20 тысяч кубометров в сутки. Таких объектов в этом году у нас два, в Дубне и Щелкове, они подлежат реконструкции. В Щелкове пройдена государственная экологическая экспертиза, Дубна еще в стадии экспертизы», - сказал Горячев.

Он также сообщил, что в прошлому году Мособлгосэкспертиза провела государственную экологическую экспертизу четырех комплексов по переработке отходов и шести рекультивируемых полигонов ТБО. В 2019 году экспертиза коснулась трех КПО и четырех рекультивируемых полигонов.

Горячев добавил, что учреждение также участвует в реализации крупных инвестиционных проектов. Для проектов федерального уровня с проектной документацией на сумму более 1,5 миллиардов рублей предусмотрен обязательный технологический и ценовой аудит (ТЦА).

«За 2018 год мы провели 20 ТЦА, с начала 2019 года – 22. <...> Сейчас у нас в работе находится восемь проектов по ТЦА, из них семь - по линии РЖД. Это строительство МЦД-2 Подольск – Нахабино, этапы 1, 5, 6, 7, 11, 12», - отметил Горячев.

Государственное автономное учреждение Московской области «Московская областная государственная экспертиза» решает задачу обеспечения технической и экономической целесообразности, архитектурной выразительности и конструктивной надежности, эксплуатационной безопасности и долговечности возводимых в Подмосковье строительных объектов.

Мособлгосэкспертиза проводит экспертизу проектных решений на соответствие установленным техническим регламентам, нормам, правилам и требованиям, обеспечивая при этом экономное использование всех видов ресурсов.

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