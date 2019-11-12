РИАМО - 12 ноя. Неизвестный проник в трехэтажный таунхаус в Щербинке, откуда похитил дорогостоящее имущество и свыше 1 миллиона рублей, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

Заявление о краже из частного дома на улице 2-я Барышевская в полицию поступило от гражданина 1982 года.

«Неизвестный, повредив окно на первом этаже трехэтажного таунхауса, проник в дом, где вскрыл сейф и совершил кражу денег в сумме более 1 миллиона рублей, ювелирных изделий. Злоумышленник также похитил шубу и два мобильных телефона», – сказал собеседник агентства.

Полиция проводит проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.