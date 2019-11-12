РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 12 ноя. Рабочие отремонтировали межпанельные швы в двух многоквартирных домах в подмосковном Подольске, сообщается на странице «Муп Дез-Г-Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В Подольске в многоквартирных домах по улице 8 Марта, 9 и по улице 43 Армии, 23А выполнен ремонт межпанельных швов», – говорится в сообщении.

Также ранее в подъезде №7 многоквартирного дома №17 по улице 43 Армии сотрудники управляющей компании МУП «ДЕЗ» установили новые почтовые ящики.