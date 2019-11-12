В понедельник, 11 ноября, из окна дома №6 по улице Чичерина выпала мать с двумя детьми. Женщина и ее девятимесячная дочь погибли на месте, четырехлетний сын выжил. По словам медиков, мальчику оказали необходимую помощь и экстренно госпитализировали в реанимационное отделение. Корреспондент РИАМО расспросила соседей о семье погибшей женщины.

«Простите меня, но нет мне прощения»

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За 18 минут до трагедии 36-летняя Людмила Соколова вызвала скорую помощь для дочери Ани. Как пояснили РИАМО в пресс-службе столичного департамента здравоохранения, женщина жаловалась на отсутствие аппетита и сонливость у ребенка. Приехавшая бригада медиков малышку осмотреть не смогла: дверь никто не открыл, по телефону не ответил. Через четыре минуты скорую вызвали по тому же адресу уже очевидцы, обнаружившие на газоне женщину и двоих детей, не подававших признаков жизни. По факту происшествия возбудили дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более людей).

Как сообщает Telegram-канал «112», дверь в квартиру сотрудникам полиции пришлось вскрывать. Внутри они обнаружили предсмертную записку, в которой женщина просила не сажать ее мужа в тюрьму. «Пожалуйста, не сажайте Виталика в тюрьму. Он прекрасный человек, очень добрый, он ничего не знал!!! Простите меня, но нет мне прощения. Солнце, ты ни в чем не виноват», – написала женщина. Как сообщает Telegram-канал Baza, также в квартире нашли написанные от руки стихи на тему жизни и смерти.

По словам мужа погибшей, которые приводит Telegram-канал Mash, задумываться о смерти Людмила стала после рождения дочери Анны. Новость о суициде жены стала для Виталия ударом. По сообщению Mash, приехавшего на место происшествия мужчину увезли на машине скорой помощи.

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«Послеродовая депрессия – это дурь»

Соседи рассказывают о родственниках погибшей только хорошее. Местная жительница Анна рассказала РИАМО, что знает семью мужа погибшей еще с момента заселения дома. Родители Виталия работали на заводе, сейчас они на пенсии и проводят много времени на даче в Брянской области. «Семья очень хорошая, знаю ее со дня заезда в этот дом. Людмила пришла в дом мужа, родили двоих детей. Я хорошо знаю родителей Виталия, они въехали в этот дом почти сразу после того, как он был построен. Они работали на заводе, сейчас на пенсии. Бабушка с дедушкой очень помогали Виталию и Люде, гуляли с детьми», – поделилась Анна с корреспондентом РИАМО. Поступок женщины она категорически не понимает: «Со стороны казалось, что Людмила была очень психически уравновешена. Мне кажется, что послеродовая депрессия – это дурь. Если сама жить не хотела, то зачем детей с собой забирать?»

Положительно отзывается о муже погибшей и другая жительница дома, Надежда: «Виталия я никогда не видела выпившим, он всегда был за рулем. У нас во дворе есть стол, за которым молодежь играет в домино или проводит время за пивом, Виталия никогда в той компании не видели. Семью он хорошо обеспечивал».

Соседка семьи Валентина рассказала обозревателю РИАМО, что Виталий привез жену из Владимирской области, где служил в армии. По словам женщины, у молодой пары долго не было детей. Поступок Людмилы вызывает у нее недоумение: «Что же она наделала, что же не пошла к соседям? Ну, попросила бы с детьми посидеть, ее бы никто не выгнал. Понаделала горя. У нее молоко пропало – так она могла сцедиться или смесью кормить».

О самой погибшей соседи отзываются тепло. По словам Ирины, знавшей Людмилу по детской площадке, женщина не производила впечатления человека в депрессии. «Я могла ожидать самоубийства от кого угодно, но только не от нее. Сколько я знала Люду, она всегда была очень позитивным человеком, много занималась с детьми, ее сын знал много стихов. На площадке она играла не только со своими детьми, но и с чужими», – рассказала девушка РИАМО.

Недоумевает и Наталья: «По поводу послеродовой депрессии – вопросы к врачам и лично к педиатру, у которой наблюдалась ее дочь. Если ребенок регулярно бывает в поликлинике, то врачи имеют возможность наблюдать не только за здоровьем ребенка, но и за состоянием матери. Нельзя возлагать ответственность только на врачей, но жаль, что состояние матери осталось без внимания». Местная жительница рассказала корреспонденту РИАМО о том, что и сама страдала от послеродовой депрессии, которую заметила педиатр в детской поликлинике.

В детской поликлинике, к которой семья погибшей прикреплена по месту жительства, рассказать о семье погибших отказались. Известно, что педиатр, к участку которой относилась погибшая девочка, сейчас в отпуске.

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Не первое происшествие

Когда обозреватель РИАМО приехала на место трагедии, тела уже увезли, а оцепление осталось только вокруг газона, куда упала девушка. Машин специальных служб рядом не было, зато вход в дом охраняла полиция. В подъезд могли зайти только местные жители. Многочисленные журналисты брали комментарии у местных жителей и ждали, когда полиция закончит работу и можно будет пообщаться с соседями.

По словам местных жителей, суицид Людмилы – не первое подобное происшествие в этом доме. Старожилы смогли вспомнить четыре случая, когда их соседи кончали жизнь самоубийством.

«Одного я сама видела. Стою, пеку блины, а он прямо мимо моего окна пролетает. Жалко, он из хорошей семьи был. Еще девушка прыгала, но она живая осталась, у нее проблемы с наркотиками были», – поделилась с обозревателем РИАМО Надежда. По мнению женщины, самоубийства здесь происходят нередко из-за неблагополучия жителей микрорайона: многие живут в кредит, имеют проблемы с алкоголем или наркотиками.

Информацию о том, что район действительно неспокойный, подтверждают жители соседнего дома. «У нас в прошлом году семью сатанистов родительских прав лишили. Журналисты наш квартал просто не покидают», – рассказала РИАМО местная жительница Наталья.

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