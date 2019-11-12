РИАМО - 12 ноя. Тематические карты «Тройка» с изображением картин городских художников появились в продаже в московском метро, тираж выпуска составил 36 тысяч экземпляров, сообщается на сайте столичной подземки.

«Продукция представлена в 12 индивидуальных дизайнах. В оформлении карт использованы изображения городских пейзажей и натюрмортов, созданных московскими художниками - Алексеем Шалаевым, Екатериной Нешковой и Рамилем Гаппасовым», - говорится в сообщении.

Пока приобрести новинки можно в сувенирных магазинах на станциях «Маяковская» и «Трубная», а также в сувенирных витринах на всех стойках «Живое общение». Кроме того, в продажу в конце ноября поступят брелоки и вкладыши в индивидуальном дизайне с изображением картин художников тиражом 24 тысячи экземпляров.

Картой «Тройка» можно оплатить не только проезд на всех видах городского транспорта, но и поход в 45 музеев и выставочных залов, проезд по канатной дороге от «Лужников» до Воробьевых гор. Также по карте открыт доступ к одной из самых высоких смотровых площадок Европы, которая находится на крыше небоскреба «Око» в бизнес-центре «Москва-Сити».