РИАМО - 12 ноя. Движение транспорта в Сытинском переулке в центре Москвы ограничили по 31 января 2020 года из-за проведения фестиваля «Путешествие в Рождество», говорится в сообщении инфоцентра транспортного комплекса Москвы.

Ограничение движения в связи с проведением фестиваля «Путешествие в Рождество» действует с 12 ноября 2019 года по 31 января 2020 года в круглосуточном режиме на участке Сытинского переулка от Большой Бронной улицы до Тверского бульвара.

Движение ограничено на одной полосе с ликвидацией парковочного пространства и организацией одностороннего движения в сторону Тверского бульвара.