РИАМО - 12 ноя. Московская область находится на лидирующих позициях в стране по уровню цифровизации экспертизы проектов строительных объектов, сообщил в интервью РИАМО директор Мособлгосэкспертизы Игорь Горячев.

«В Московской области бумажная документация перестала выходить еще в 2016 году. На всей территории Российской Федерации в части государственных экспертиз - позже, в части негосударственных переход на «цифру» до сих пор продолжается. Подмосковье – на лидирующих позициях: у нас в области еще в 2016 году была создана Информационная система обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД)», - сказал Горячев.

Он пояснил, что ИСОГД имеет технические и юридические преимущества, а также делает информацию доступной для большого количества заинтересованных органов исполнительной власти.

«Например, Госстройнадзор хочет выйти на надзор объекта. Ему не надо ждать несколько дней, пока застройщик предоставит документацию, он просто видит номер этой документации в хранилище», - отметил Горячев.

По его словам, в настоящее время в работе у Мособлгосэкспертизы находятся около 700 проектов. В том числе более 120 проектов объектов жилого назначения, около 100 проектов промышленных, транспортных и торговых объектов, а также более 80 проектов соцобъектов и свыше 60 объектов коммунального хозяйства.

«За 2018 год нам было подано 1644 заявки, а с начала 2019 года – уже более 2 тысяч», - заключил Горячев.

Государственное автономное учреждение Московской области «Московская областная государственная экспертиза» решает задачу обеспечения технической и экономической целесообразности, архитектурной выразительности и конструктивной надежности, эксплуатационной безопасности и долговечности возводимых в Подмосковье строительных объектов.

Мособлгосэкспертиза проводит экспертизу проектных решений на соответствие установленным техническим регламентам, нормам, правилам и требованиям, обеспечивая при этом экономное использование всех видов ресурсов.

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