РИАМО - 12 ноя. Два человека пострадали в результате наездов автомобилей на территории Москвы за прошедшие сутки, сообщается в Twitter-аккаунте столичной Госавтоинспекции.

«На пересечении Раменского бульвара и Мичуринского проспекта водитель легкового автомобиля совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу», – говорится в сообщении.

Кроме того, на Беломорской улице в районе дома 13 водитель легковушки сбил пешехода, который переходил дорогу вне пешеходного перехода.

В обоих случаях пешеходы получили травмы различной степени тяжести.