РИАМО - 12 ноя. Водителям в Москве рекомендуется соблюдать осторожность на дорогах из-за ухудшения погодных условий, во вторник в столице ожидаются дождь и сильный ветер, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения столицы.

«Дождь с сильным ветром обещают нам синоптики 12 ноября. На дорогах будет мокро и плохо видно, а под деревьями и рекламными щитами – небезопасно. Поэтому с самого утра – максимум дистанции и осторожности на дороге», – говорится в сообщении.

В Москве и Подмосковье температура остается выше климатической нормы – столбики термометров зафиксируются на отметке около 7 градусов тепла, ожидаются осадки.

Атмосферное давление также резко вырастет и превысит нормальные значения.