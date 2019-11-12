РИАМО - 12 ноя. Водителям в Москве рекомендуется соблюдать осторожность на дорогах из-за ухудшения погодных условий, во вторник в столице ожидаются дождь и сильный ветер, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения столицы.
«Дождь с сильным ветром обещают нам синоптики 12 ноября. На дорогах будет мокро и плохо видно, а под деревьями и рекламными щитами – небезопасно. Поэтому с самого утра – максимум дистанции и осторожности на дороге», – говорится в сообщении.
В Москве и Подмосковье температура остается выше климатической нормы – столбики термометров зафиксируются на отметке около 7 градусов тепла, ожидаются осадки.
Атмосферное давление также резко вырастет и превысит нормальные значения.
Дождь с сильным ветром обещают нам синоптики 12 ноября. На дорогах будет мокро и плохо видно, а под деревьями и рекламными щитами - небезопасно. Поэтому с самого утра - максимум дистанции и осторожности на дороге. pic.twitter.com/OSOTmrpXuw— ЦОДД (@gucodd) 11 ноября 2019 г.
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