РИАМО – 12 ноя. На столичном портале «Наш город» появилась новая тема для обращений жителей, теперь москвичи могут пожаловаться о сосульках на крышах и карнизах нежилых зданий, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«На портале «Наш город» в категории «Городская инфраструктура» появилась новая тема. Пользователи портала могут сообщить о сосульках, свисающих с крыш и карнизов нежилых зданий. Ранее была возможность сообщать только о сосульках на фасадах многоквартирных домов», - говорится в сообщении.

Для подачи жалобы пользователю необходимо указать правильный адрес, для подтверждения местоположения можно приложить фотографии с места нарушения.

Портал «Наш город» был создан в 2011 году по инициативе мэра города Сергея Собянина. За все время работы он помог решить более 3,4 миллиона городских проблем.

Сегодня на сайте зарегистрированы около 1,5 миллионов человек. С помощью электронного ресурса москвичи могут контролировать своевременность и качество выполнения работ по ремонту и благоустройству, следить за чистотой и порядком во дворах и парках, на стройплощадках и в общественном транспорте, за работой поликлиник и даже за ценами в аптеках.