РИАМО - 12 ноя. Жители столицы могут оставить свое мнение о благоустройстве жилых кварталов по программе реновации на портале «Активный гражданин» с помощью нового голосования, всего обозначены пять вопросов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Участникам предлагается ответить, на чем следует сделать акцент при благоустройстве дворов: детских или спортивных площадках, площадках для тихого отдыха, велопарковках, парковках или площадках для выгула собак», – говорится в сообщении.

В ответе на второй вопрос нужно выбрать между двумя вариантами озеленения для новых кварталов. Третий вопрос касается объектов, которые лучше всего подходят для первых этажей жилых домов.

В ответе на четвертый вопрос необходимо указать, какие площадки следует оборудовать во дворах. Среди доступных вариантов – площадки для настольного тенниса, площадки для барбекю, огород и беседки.

В заключении участники обозначат, проживают ли они в доме, включенном в программу реновации.

Программа реновации была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным 1 августа 2017 года. В нее включено более 5 тысяч домов. Перед городскими властями стоит задача переселить из старого жилья около 1 миллиона человек.

Ловим «знаки» от властей и не переклеиваем обои – как живут москвичи в ожидании реновации>>