РИАМО - 12 ноя. За прошедшую ночь в Москве и Подмосковье выпало около трех миллиметров осадков, что составляет более пяти процентов от месячной климатической нормы осадков, сообщил РИАМО во вторник дежурный синоптик центра погоды «Фобос».

«За минувшую ночь выпало около трех миллиметров. При норме ноября в 58 миллиметров, это более пяти процентов. Всего с начала месяца выпало 24 миллиметра осадков», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что текущая неделя в Московском регионе будет сухой и практически без осадков. Лишь во вторник в некоторых районах Подмосковья пройдут небольшие дожди.

Во вторник в столице и области температура остается выше климатической нормы, столбики термометров зафиксируются на отметке около 7 градусов тепла.