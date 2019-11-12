РИАМО - 12 ноя. В поселке Дружба Раменского городского округа на автостоянке ночью загорелись 13 автомобилей, в результате инцидента пострадавших нет, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

Сообщение о возгорании автомобилей на стоянке в районе улицы Лесная, дом 30 поступило ночью во вторник.

«Происходило горение 13 автомобилей на общей площади 200 квадратных метров. В 03:00 пожар локализовали, после чего ликвидировали открытое горение», – говорится в сообщении.

На момент пожара людей на объекте не было. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет.