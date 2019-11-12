РИАМО - 12 ноя. Сотрудники полиции задержали в подмосковном Раменском двух уроженцев Средней Азии в возрасте 20 и 33 лет, подозреваемых в совершении серии разбойных нападений водителей такси, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«Злоумышленники в ночное время заказали такси для поездки в деревню Михайловская Слобода. По прибытии на место назначения они напали на водителя, стали душить его и, угрожая ножом, потребовали отдать деньги и мобильный телефон», – сообщила начальник пресс-службы областного главка МВД Татьяна Петрова.

Сотрудники полиции задержали подозреваемых. В машине у них нашли бейсбольную биту, нож, маски, деньги и мобильные телефоны.

Проверяется причастность задержанных к совершению шести аналогичных нападений на территории Раменского и Жуковского. Общий ущерб составил около 200 тысяч рублей.

По факту разбоя возбуждено уголовное дело. Мужчин заключили под стражу.