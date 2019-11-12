РИАМО – 12 ноя. Мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с представителями Российско-германской внешнеторговой палаты поддержал идею о модернизации действующих и создании новых немецких производств в городе, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Расширению деятельности немецкого бизнеса в столице была посвящена встреча Сергея Собянина с руководителями компаний — членов Российско-германской внешнеторговой палаты (ВТП). Мэр Москвы, в частности, поддержал предложения немецких предпринимателей о модернизации действующих и создании новых производств», - говорится в сообщении.

Российско-германская внешнеторговая палата была создана в 2007 году по решению президента России Владимира Путина и федерального канцлера Германии Ангелы Меркель. Организация представляет интересы немецких компаний в России и оказывает поддержку российским компаниям, сотрудничающим с предпринимателями из Германии.

Сегодня в ВТП входит около 900 немецких и российских компаний. Более 90% из них представляют средний бизнес. Председатель правления Российско-германской внешнеторговой палаты — Маттиас Шепп.

«Германия — один из ключевых торгово-экономических партнеров Москвы, она занимает второе место после Китая по объему внешнеторгового оборота. В 2018 году товарооборот между московскими организациями и их немецкими партнерами составил 12,5 миллиардов долларов США», - добавляется в материале.

Кроме того, в Москве работает более 500 предприятий с немецким капиталом. Объем накопленных инвестиций из Германии в экономике Москвы составляет 7,7 миллиарда долларов США. По этому показателю Германия занимает седьмое место.

Во встрече принимали участие представители старейших и крупнейших предприятий Германии.