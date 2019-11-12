РИАМО – 12 ноя. В столичных парках и скверах обустроили 22 новые площадки для выгула собак, до конца года планируются открыть еще семь таких площадок, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Такие огороженные площадки позволяют владельцам собак не беспокоиться о том, что их любимцы могут убежать. К тому же, они не создают неудобств для тех, кто просто гуляет, проводит время с детьми или занимается спортом.

«Площадки создавались в рамках благоустройства и озеленения парков и скверов столицы. Многие из них расположены в непосредственной близости от жилых домов, владельцам собак будет удобно посещать их. До конца года к уже готовым 22 новым площадкам добавятся еще семь, сейчас завершается их обустройство», — сказал сотрудник пресс-службы департамента капитального ремонта (ДКР) Москвы.

При благоустройстве парков и скверов создается досуговая инфраструктура. Открываются новые детские и спортивные площадки, прокладываются велодорожки и дорожки для бега, появляются красивые аллеи и набережные для прогулок.

«Домашние любимцы являются неотъемлемой частью жизни горожан, поэтому мы обустраиваем все больше мест, где владельцы домашних животных и их питомцы могли бы проводить время с пользой», — добавляется в материале.

В частности, новая площадка для выгула собак в Детском Черкизовском парке — одна из самых больших среди тех, что появились в этом году. Она занимает участок в 645 квадратных метров. На ней установлены три барьера разной высоты, бум (особый снаряд с лестницами и перекладиной между ними для подъема и спуска), кольцо на цепях для отработки прыжков и тренажер «Слалом», который позволяет плавно обходить препятствия.

«Большая площадка для игр и занятий с питомцами обустроена между улицами Профсоюзная, Островитянова, Академика Волгина и Миклухо-Маклая. На территории в 600 квадратных метров установлена тренировочная вышка со ступеньками, также там есть стойка с кольцом, балансир, мостик со спуском и подъемом, трехуровневый барьер», - уточняется в материале.

Еще две площадки для выгула собак появились в парке «Аллея влюбленных» и в недавно благоустроенном спортивном парке поселка Ватутинки. Площадь первой составляет 450 квадратных метров, а второй — 400 квадратных метров.

В этом году работы по благоустройству проводятся на 161 парковой и озелененной территории города. Это крупные парки, столичные бульвары, скверы и небольшие районные парки. Сейчас городской ремонт полностью закончен на 140 из них, работы на остальных территориях планируют завершить до конца года.