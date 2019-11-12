РИАМО - 12 ноя. В следующем году в 50 столичных поликлиниках начнется капитальный ремонт, после завершения работ учреждения будут оснащены новейшей медицинской техникой, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В 2020 году начнется капремонт 50 зданий городских поликлиник. Это необходимо для повышения доступности первой медицинской помощи для горожан и повышения качества медицинского обслуживания», – говорится в сообщении.

Большинство зданий поликлиник столицы построили более 50 лет назад. Система энергоснабжения в них не рассчитана на мощности современной техники, инженерные коммуникации также требуют замены. Кроме того, будет проведена перепланировка помещений.

По словам руководителя городского департамента здравоохранения Алексея Хрипуна, главный приоритет властей на ближайшие годы – развитие поликлинической помощи и улучшение работы поликлиник.

«Новый московский стандарт поликлиник – это не просто ремонт, это больше врачей самых востребованных специальностей, больше диагностических возможностей и оборудования. Поликлиники станут комфортнее для врачей и пациентов», – отметил Хрипун.

В течение трех лет в Москве планируется отремонтировать более 130 зданий поликлиник.