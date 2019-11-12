РИАМО - 12 ноя. Во вторник в Москве и Подмосковье температура остается выше климатической нормы, столбики термометров зафиксируются на отметке около 7 градусов тепла, также в регионе ожидаются незначительные осадки, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Сегодня, 12 ноября, ожидается облачная с прояснениями погода. Местами еще пройдет небольшой дождь. Максимальная температура воздуха будет отмечаться в начале дня и в Москве составит 4-6, по области 2-7 градусов. Ветер северо-западного направления 5-10 метров в секунду, местами порывами 12-14 метров в секунду», - говорится в сообщении.

На сайте добавляется, что несмотря на понижение температуры, она до сих пор остается выше климатической нормы. Атмосферное давление также резко вырастет и превысит нормальные значения.

Из-за резких скачков атмосферного давления недомогание могут почувствовать люди с заболеваниями сердца и сосудов. Причем как гипертоники, так и гипотоники. При повышенной влажности воздуха нередко обостряются хронические болезни бронхов и легких, суставов и позвоночника.