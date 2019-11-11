РИАМО - 11 ноя.Свыше 2 тысяч человек посетили Ивантеевский дендропарк имени академика Яблокова в Подмосковье с начала лета, здесь можно увидеть орех маньчжурский из Китая, пихту Семенова со склонов Тянь-Шаня, сосну веймутову из лесов Северной Америки и другие растения из Европы, Сибири, Дальнего Востока и Японии, говорится в сообщении пресс-службы Минмособлимущества.

Дирекция Ивантеевского лесопитомника организовала бесплатные экскурсии, и с середины мая каждый четверг дендропарк посещают 50-100 детей и взрослых.

«Ивантеевский дендропарк — необычное место. Он был задуман Александром Сергеевичем Яблоковым в виде «дикого леса». Ученый поделил его на кварталы, где высадил деревья и растения с разных концов Земли. Сейчас здесь растет 120 из них. Дендропарк представляет собой живую энциклопедию растений мира, которой может воспользоваться любой желающий – достаточно прийти и послушать экскурсию или прочитать таблички. Увидеть более сотни заморских растений, не выезжая из Подмосковья, удивительная возможность, подаренная А.С. Яблоковым нашему поколению», - сказал министр имущественных отношений Московской области Владислав Коган.

Он подчеркнул, что стоит задача сохранить коллекцию дендропарка, собранную более 80 лет назад, чтобы ее мог увидеть каждый житель и гость Ивантеевки.

«Отрадно, что популярность дендропарка растет, и люди приходят не только на экскурсии, но и на субботники и массовые мероприятия, которые здесь проходят. Это говорит о том, что дендропарк может стать еще одной точкой притяжения и активности округа», - добавил Коган.

Сезон экскурсий завершается в ноябре, последние экскурсии по парку состоятся 12 и 18 ноября. При этом в осенний период у посетителей есть возможность оценить коллекцию кленов в дендропарке.