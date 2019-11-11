РИАМО - 11 ноя. Цифровые технологии помогут Подмосковью в борьбе с сугробами, так, министерство благоустройства Московской области внедряет специальное мобильное приложение, с помощью которого можно будет контролировать работу дворников, говорится в сообщении пресс­-службы министерства.

«Зимняя уборка территорий — это всегда тяжелый труд, требующий постоянного контроля. Ведь именно со двора начинается день любого человека в городской среде», - отметил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

В дни снегопадов дворники будут проверять территории на предмет необходимости уборки и фотографировать их. В случае, если проведение уборки необходимо, то они ее выполнят, а уже после проведут фотографирование. В снегопады «задания на уборке» создает муниципальный ЦУР, а дворник выходит на территорию, убирается и фотографирует ситуацию до и после.

Мобильное приложение учитывает геолокацию для сотрудника, поэтому выполнять работы он сможет только в нужном дворе.

«Программа всегда проверяет выполненное задание, и если были жалобы, то специалисту муниципального ЦУРа приходит уведомление, что по данному адресу была жалоба, а сейчас есть фото выполненного задания, чтоб он перепроверил, действительно ли убран двор или нет. То есть дает возможность перепроверки жалобы от жителя», - отмечается в материале.

Сейчас в программу заносятся территории и ответственные за них службы. В дальнейшем будет проведено обучение сотрудников, в том числе и дворников, работе в системе. Сейчас ее осваивают с помощью министерства. С 16 ноября она должна быть запущена во всех муниципалитетах Подмосковья.