РИАМО - 11 ноя. Московская семья, в которой в понедельник разыгралась трагедия, не состояла на учете в органах опеки, сообщил РИАМО представитель пресс-службы столичного департамента труда и социальной защиты населения.

Утром в понедельник из окна дома №6 по улице Чичерина в Москве выпала мать с двумя детьми. В результате падения женщина и один ребенок погибли. Второго малыша госпитализировали в тяжелом состоянии.

«Как только стало известно о трагедии, сотрудники департамента труда и социальной защиты населения города Москвы незамедлительно вышли по месту проживания семьи. Семья на учете в субъектах системы профилактики не состояла. В отделе социальной защиты населения социальные выплаты не получали. В семейный центр по месту проживания по вопросам предоставления социальных услуг и адресной социальной помощи не обращались», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что, несмотря на это, семье будет оказана вся необходимая поддержка.

Известно, что за считанные минуты до трагедии мать звонила в скорую помощь и просила проконсультировать ее насчет состояния ребенка, у которого наблюдалась сонливость и снижение аппетита. По данным СМИ, женщина страдала послеродовой депрессией и не могла спокойно переносить недомогание младенца.

Видео с места падения матери с детьми из окна многоэтажного дома в Москве>>