РИАМО - 11 ноя. На X Российской национальной премии по ландшафтной архитектуре победили три реализованных проекта Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород», говорится в сообщении пресс-службы «Аптекарского огорода».

«Золотого диплома в категории «Лучший реализованный объект экологического, инженерного дизайна» удостоилась первая в Москве демонстрационная площадка экологического рециклинга с компостным двором, отелем для насекомых и вермифермой, созданная при поддержке компании Pernod Ricard Rouss и открытая в июле 2019 года», - говорится в сообщении.

Здоровая плодородная почва — одно из важных условий для процветания сада. Самый надежный путь к этому – использование своего компоста. Термин «компост» возник из латинского compostus — смесь или составной. В русском языке существует и свое замечательное определение – перегной.

Основной экологический принцип «Аптекарского огорода» — не вывозить растительные остатки за пределы сада и по возможности перерабатывать их на месте в различные полезные субстанции: компост, мульчу, щепу; опавшие листья, траву, скошенную с газонов, сорняки из цветников, мягкие обрезки из оранжерей, избыточную биомассу из пруда и других водоемов превращать в компост.

Компостный двор — это огороженная стенкой из габионов площадка с твердым, пригодным для движения техники пространством, на котором расположены: измельчитель сырой травы и листьев, измельчитель древесины, компостные бурты и технологические малые компостеры, установка получения биогумуса с помощью дождевых червей – вермиферма, грохот для компоста и другое вспомогательное оборудование.

Посетители могут осматривать оборудование и наблюдать за процессами подготовки сырья, закладки компостных буртов, что обеспечивает наглядность и безопасность.

Серебряные дипломы получили Зеленая комната в категории «Лучший реализованный объект ландшафтной архитектуры социального значения», созданная при поддержке компании «Гедеон Рихтер» и Альпийский бельведер в категории «Лучший реализованный объект средового дизайна», созданный при поддержке компании Clarins.