РИАМО - 11 ноя. Ограничения в движении транспорта ввели на пяти улицах в Москве до 15 декабря из-за строительных работ на Большой кольцевой линии (БКЛ) метро, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса столицы.

Ограничения действуют на участках: Чонгарский бульвар от дома 10, корпус 1 до дома 14, корпус 2; улица Ялтинская от Чонгарского бульвара до дома 2; улица Артековская от Чонгарского бульвара до дома 7; улица Каховка от улицы Большой Юшуньская до улицы Азовская; улица Азовская от улицы Каховка до Чонгарского бульвара.

Движение ограничено на одной полосе частично в каждом направлении с 4 ноября по 15 декабря в круглосуточном режиме.

Большая кольцевая линия метро будет перевозить до 380 миллионов пассажиров в год. Протяженность кольца составит 70 километров, на нем будет 31 станция.