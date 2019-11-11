РИАМО - 11 ноя. В Ленинском городском округе Подмосковья в рамках программы губернатора «Мой Подъезд» отремонтировали 431 подъезд, всего запланирован ремонт 181 подъезда, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

«В текущем году в Ленинском городском округе управляющие компании отремонтировали 120 подъездов, что составляет 66 % от плана. Всего на текущий год запланирован ремонт 181 подъезда», – сказал исполняющий обязанности министра ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

Он также отметил, что в рамках реализации губернаторской программы «Мой Подъезд» в Московской области на сегодняшний день отремонтировано более 11,7 тысячи подъездов, из запланированных 14,5 тысяч (81%).

В 2019 году затраты на текущий ремонт подъездов в общей сложности составят 4,6 миллиарда рублей. Из этой суммы почти половина составляет субсидии областного бюджета, средства выделены в рамках госпрограммы «Формирование современной комфортной городской среды». Остальное составляют средства бюджетов муниципалитетов и управляющих компаний.

Основная цель программы – в кратчайшие сроки привести каждый подъезд Подмосковья к нормативному состоянию, повысив качество жизни населения.