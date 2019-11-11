РИАМО (КОРОЛЕВ) - 11 ноя. В Королеве стартовал социальный проект о важности использования ремня безопасности «Один щелчок спасет жизнь», сообщил «РИАМО в Королеве» начальник отдела ГИБДД УМВД России по горокругу Сергей Адамов.

Результатом кампании, которая проводится по всей Московской области, должно стать скоординированное и целенаправленное доведение до населения информации по профилактике безопасности дорожного движения, снижению тяжести последствий от дорожно-транспортных происшествий.

«С 11 ноября в Московской области и в Королеве стартовал региональный социальный проект «Один щелчок спасет жизнь», который будет способствовать повышению уровня информированности участников дорожного движения (водителей и пассажиров) о важности использования ремня безопасности при поездках в автотранспортных средствах, популяризация использования водителями и пассажирами транспортных средств ремней безопасности, формирование у несовершеннолетних поведенческого стереотипа, направленного на обязательное использование ремня безопасности при поездках в автотранспортных средствах», - сказал Адамов.

Кампания продлится до 15 декабря.