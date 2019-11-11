РИАМО - 11 ноя. Члены комитета Мособлдумы по вопросам государственной власти и региональной безопасности поддержали законодательную инициативу правительства РФ об ужесточении ответственности за осуществление незаконной частной охранной деятельности, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

По мнению авторов закинициативы, действующие механизмы для пресечения случаев данной деятельности малоэффективны. Это происходит из-за низких штрафов, а также из-за того, что данный вид правонарушения часто остается неизвестным правоохранительным органам.

«В пояснительной записке уточняется, что среди последствий их (ЧОПов - ред.) незаконной деятельности — риск для жизни и здоровья людей, ослабление антитеррористической защищенности объектов, а также «теневой» оборот денежных средств, что негативно сказывается на бюджете страны. Кроме того, за последние годы наблюдается рост совершения указанного административного правонарушения – в 2016 году 1,8 тысячи нарушений, в 2017-м – более 2 тысяч, в 2018 году – 3,1 тысячи нарушений», - отмечается в материале.

В связи с этим правительство России предлагает увеличить размер штрафов за частную охранную деятельность, проводимую незаконно. Таким образом, административная ответственность может стать следующей: в отношении граждан - в размере от 2,5 тысяч до 5 тысяч рублей (сейчас – от 1,5 тысяч до 2,5 тысяч рублей); в отношении должностных лиц - от 5 тысяч до 10 тысяч рублей (сейчас – от 2 тысяч до 3 тысяч рублей); в отношении юридических лиц - от 30 тысяч до 60 тысяч рублей (сейчас от 20 тысяч до 30 тысяч рублей).