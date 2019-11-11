РИАМО - 11 ноя. Подмосковные спортсмены в составе национальной сборной победили на чемпионате и первенстве Европы по тайскому боксу, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

С 3 по 11 ноября в Минске (Беларусь) проходил чемпионат и первенство Европы по тайскому боксу. Соревнования собрали около полутысячи спортсменов из 24 стран.

«Сборную Московской области в составе сборной России представляли семь спортсменов. Итогом всех отборочных и финальных боев стали следующие результаты: золото - Анна Тарасова (71 килограмм, женщины), Лилия Оленюк (51 килограмм, 14-15 лет). Серебро - Ирина Ларионова (75 милограммов, женщины), Денис Колотыгин (75 килограммов, мужчины), Татьяна Шаркова (67 килограммов, женщины), Игорь Курмышев (63 килограмма, 12-13 лет). Бронза - Екатерина Винникова (60 килограммов, женщины)», - говорится в сообщении.

В общекомандном зачете на чемпионате и первенстве Европы сборная России снова завоевала первое место, как на чемпионате и первенстве мира в этом году. Россияне не оставили шансов на победу ни одной стране. Второе место оказалось у сборной Беларуси, третье - у сборной Украины.