РИАМО - 11 ноя. Ограничение движения на участке проезда Серебрякова в Москве ввели до 1 ноября 2020 года из-за строительства Северо-Восточной хорды (СВХ), говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса столицы.

Ограничение движения действует с 4 ноября 2019 года по 1 ноября 2020 года круглосуточно на участке проезда Серебрякова от реки Яуза до улицы Снежная.

Данное ограничение коснется до пяти полос с сохранением движения по одной-трем полосам за счет обустройства временных уширений.