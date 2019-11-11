РИАМО - 11 ноя. Автобусами областного перевозчика «Мострансавто» в октябре воспользовались 43,8 миллиона жителей Подмосковья, больше всего пассажиров перевезли в Коломне – свыше 3 миллионов человек, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Пик перевозок пришелся на среду 16 октября. В этот день транспортные средства перевезли около 1,6 миллиона пассажиров. Динамика была зафиксирована на всех направлениях: городских, пригородных и междугородних маршрутах», – говорится в сообщении.

В два с половиной раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось количество транзакций по банковским картам и с помощью мобильных устройств – 5,2 миллиона поездок (2,1 миллиона в октябре 2018 года). Ежедневно пассажиры совершали от 185 до 194 тысяч поездок по банковским картам.

Картой «Стрелка» и объединенной картой «Стрелка/Тройка» пассажиры воспользовались 10,1 миллиона раз, почти 26 миллионов поездок совершено с помощью социальных карт.

Больше всего пассажиров (3,1 миллиона человек) перевезли в МАП № 2 города Коломна (производственные базы в Коломне, Воскресенске, Бронницах, Озерах, Луховицах), которое обслуживает 150 маршрутов.

На втором месте – МАП № 1 города Люберцы (2,9 миллиона), на третьем – автоколонна № 1377 города Балашиха (2,5 млн). Четвертое и пятые места заняли автоколонна № 1788 города Подольска (2,4 миллиона) и автоколонна № 1786 города Химки (2,1 миллиона).

«Мострансавто» – один из крупнейших автобусных перевозчиков в Московской области. Ежедневно на линию выходят более 4 тысяч автобусов. Маршрутная сеть предприятия составляет свыше 30 тысяч километров.