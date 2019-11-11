РИАМО - 11 ноя. В Подмосковье и столице за 9 месяцев 2019 года выявили 243 организации с признаками ведения недобросовестной деятельности на финансовом рынке, среди них и финансовые пирамиды, и нелегальные форекс-дилеры, говорится в сообщении пресс-службы ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

«Большинство из них (нелегальных финансовых организаций – ред.) ‒ нелегальные кредиторы ‒ 136 компаний. 125 обнаружены в Москве и 11 ‒ в Московской области. Это организации, которые занимались незаконной выдачей займов. По-прежнему нелегальная выдача займов сконцентрирована на уровне различных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, часто действующих в качестве комиссионных магазинов, которые осуществляют микрофинансовую деятельность в отсутствие соответствующего права», — говорится в сообщении.

К нелегальным кредиторам относятся также организации, работающие по мошенническим схемам «возвратного» или «обратного» лизинга.

«Такие компании, позиционирующие себя как лизинговые, на самом деле осуществляют услуги по предоставлению займов под залог авто, при этом вводят граждан в заблуждение, искажают смысл предоставляемой услуги, что в конечном счете может привести к значительным переплатам, а также к изъятию автомобиля», ‒ отметил начальник отдела противодействия нелегальной деятельности ГУ Банка России по ЦФО Евгений Балычев.

С начала года в Московском регионе также выявили 54 организации с признаками финансовой пирамиды: 48 в Москве и шесть в Подмосковье.

Также в Московском регионе выявили 13 нелегальных форекс-дилеров, 14 нелегальных страховых брокеров.