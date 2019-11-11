РИАМО - 11 ноя. По итогам проверки Госжилинспекцией более 2,1 тысячи многоквартирных домов в Подмосковье с 5 по 8 ноября инспекторы выявили 2,229 тысячи нарушений жилищного законодательства, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«Выдано 99 предписаний об их устранении и составлено 73 протокола об административной ответственности. По итогам рассмотрения ранее возбужденных административных дел наложено 140 штрафов на общую сумму более 3 миллионов рублей (ред.)», - говорится в сообщении.

Больше всего протоколов на минувшей неделе жилищные инспекторы составили в Одинцовском городском округе. Здесь за несоблюдение лицензионных требований и нарушения законодательства об энергоэффективности заведены и направлены на рассмотрение 33 административных дела.

В городском округе Солнечногорск были выявлены те же нарушения, а также несоблюдение правил безопасного использования газового оборудования, что обернулось 28 административными делами.

В течение прошедшей недели государственные жилищные инспекторы выявили 340 домов с незакрытыми тепловыми контурами. Наибольшее их количество находится на территории Орехово-Зуевского городского округа и округа Чехов.

Неисправные входные двери, незапертые подвалы и чердаки зафиксированы более чем в 240 домах. Более 220 обследованных домов имели местные разрушения облицовки, трещины в штукатурке, повреждение несущих конструкций балконов и водосточных труб.

На устранение всех нарушений выданы предписания, исполнение которых Госжилинспекция Московской области проверит в установленные сроки.