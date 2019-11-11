РИАМО - 11 ноя. Студенты из Афганистана могут пополнить вузы Подмосковья, несмотря на установленные квоты на бесплатное обучение, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

Заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Республики Афганистан в России Латифом Бахандом.

«Власти страны (Афганистана – ред.) рассматривают возможность дополнительно направить студентов на обучение в России помимо той квоты на бесплатное образование, которая установлена Минобранауки РФ», – сказал Баханда.

В этом случае места для молодежи из Афганистана будут предоставляться на платной основе.

На сегодняшний день в число вузов, куда направляют иностранных студентов в рамках федеральной программы, вошел только МФТИ в Долгопрудном.

Хромов предложил послу рассмотреть высшие учебные заведения Подмосковья, где молодежь Афганистана может получить образования по контракту. В перечень учреждений вошли: университет «Дубна»; Технологический университет; Государственный социально-гуманитарный университет; Государственный гуманитарно-технологический университет; Московский государственный областной университет.