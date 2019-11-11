РИАМО - 11 ноя. В текущем году 19 театров Подмосковья закупят оборудование для укрепления материально-технической базы, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

В настоящее время в регионе работают пять государственных и 22 муниципальных театра. С 2017 года на территории области запущен проект «Культура малой Родины», направленный на поддержку и повышение качества работы учреждений культуры.

«В 2019 году в рамках проектов «Театры малых городов» и «Театр детям» 19 театров (три государственных и 16 муниципальных) из 14 муниципальных образований стали участниками проектов «Театры малых городов» и «Театр детям» и получат федеральные субсидии. В рамках реализации этого проекта в 2019 году театры Подмосковья покажут не только 37 премьерных спектаклей, но и закупят оборудование для укрепления материально-технической базы театров», – сказала министр культуры Московской области Елена Харламова.

В текущем году в Московской области на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров предусмотрено из федерального, областного и муниципального бюджета 9,9 миллиона рублей. На поддержку творческой деятельности муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек в 2019 году с учетом софинансирования – 104,3 миллиона рублей.