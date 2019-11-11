РИАМО - 11 ноя. Концепцию строительства жилых домов для переселенцев из аварийного жилья в Рошале подготовило Минстрой Подмосковья совместно с администрацией городского округа, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«Для решения Градостроительного совета Московской области подготовлена концепция строительства двух многоквартирных жилых домов на улице 3-го Интернационала в городском округе Рошаль», - сказал министр строительного комплекса Владимир Локтев.

Он добавил, что цель концепции - переселение 91 гражданина из 35 аварийных жилых помещений общей площадью более 1,2 тысячи квадратных метров.

Мероприятие планируется в рамках этапа программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда 2021 года.