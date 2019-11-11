РИАМО - 11 ноя. В Москве на улице Лобачевского задержали двоих ранее судимых приезжих мужчин при попытке покинуть квартиру с похищенными драгоценностями, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Росгвардии по Москве.

В дежурную часть отдела вневедомственной охраны по Западному административному округу поступила информация о противоправных действиях на улице Лобачевского. Прибыв по указанному адресу, сотрудники Росгвардии заметили двух граждан.

«Один неизвестный стоял на улице возле одного из окон квартиры на первом этаже и оглядывался по сторонам. Второй мужчина в это время пытался покинуть квартиру через разбитое окно. При виде стражей правопорядка злоумышленники предприняли попытку скрыться бегством», – говорится в сообщении.

Мужчин удалось задержать – ими оказались ранее судимые за совершение аналогичных преступлений 46-летний житель Ульяновской области и 23-летний уроженец Карачаево-Черкесии. Задержанные для дальнейшего разбирательства переданы сотрудникам полиции.