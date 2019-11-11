РИАМО - 11 ноя. В Подмосковье по губернаторской программе в 2019 году установлено 217 детских игровых комплекса, что составляет 98% от запланированного количества, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

«Программа по установке детских игровых площадок по губернаторской программе подходит к завершению, 217 площадок установлено из 222», – сказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

В этом году детские игровые площадки устанавливаются по семи тематикам: «транспорт», «космос», «лес», «замок», «экогород», «море» и «спорт». Это большие игровые комплексы площадью 450 квадратных метров с мягкими резиновыми покрытиями яркого цвета.

В этом году министерство благоустройства ввело 48 новых элементов на детских площадках.

«Мы отказались от устаревших конструкций, которые не интересны детям. Один их самых популярных элементов, который в общественных обсуждениях был выбран самими детьми, является канатно-веревочный комплекс. Данные конструкции позволяют развивать ловкость, гибкость, равновесие у детей. Их включение в занятия помогает физическому развитию ребенка», – подчеркнул Хайкин.

С 2013 года в Подмосковье по программе губернатора установили 1004 детских игровых комплекса.