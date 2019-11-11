РИАМО - 11 ноя. В подмосковном Королеве завершилась социальная ярмарка «Ценопад», лидерами продаж на протяжении нескольких недель остаются овощи и фрукты — реализовано порядка 650 килограммов, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

«В Королеве завершилась социальная ярмарка «Ценопад», на которой участники представили большой выбор фермерской продукции по специальным ценам, которые ниже среднерыночных минимум на 15%», - сказал министр потребительского рынка и услуг Подмосковья Владимир Посаженников.

Кроме овощей и фруктов, также в лидерах по продажам остается молочная продукция — на этот раз реализовали 350 килограммов. Также жители Королева отдали свое предпочтение различными сухофруктам, крымскому варенью, травяным чаям и другим товарам. Например, было реализовано порядка 150 килограммов шиповника и 190 килограммов меда.