РИАМО - 11 ноя. На прошедшей неделе инспекторы Главгосстройнадзора проверили 13 строящихся в Московской области объектов, на текущей неделе запланированы проверки 15 объектов строительства, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«За прошедшую неделю инспекторский состав Главного управления государственного строительного надзора Московской области совместно с ГБУ МО «МособлстройЦНИЛ» провели проверки 13 объектов капитального строительства и выполнили 63 обследования», – сказал начальник ведомства Артур Гарибян.

Так, в Долгопрудном совместно с ГБУ МО «МособлстройЦНИЛ» проверили котельную на Заводской улице и завод по производству каменных изделий в Транспортном проезде. В Солнечногорске был проверен жилой комплекс в поселке Андреевка, а в Мытищах — многофункциональный торгово-складской и производственный комплекс.

Также проверки по установлению самовольности возведения объектов прошли в Королеве и Подольске. В Чехове проверили объекты в деревне Скурыгино, также инспекторы посетили объекты в Пушкинском городском округе в деревне Талицы и в микрорайоне Дзержинец. В Химках проверен объект, расположенный на Нагорном шоссе, а в Клину — объект капитального строительства в деревне Максимково.

Сотрудники Главгосстройнадзора в ходе проверок провели оценку соответствия выполненных работ требованиям проектной документации.

Эксперты строительной лаборатории «МособлстройЦНИЛ» оценили качество и безопасность строительства, в том числе была выполнена проверка устройства каменных конструкций, определен класс бетона по прочности на сжатие и определено положение здания.