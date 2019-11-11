РИАМО - 11 ноя. В подмосковном Долгопрудном построят шестиуровневый паркинг, в котором разместятся 2 тысячи машино-мест, рабочая группа архитектурной комиссии уже одобрила решения по облеку объекта, говорится в сообщении пресс-службы комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

Объект построят на проспекте Ракетостроителей в Центральном районе Долгопрудного. Площадь участка, на котором возведут два объема паркинга, составляет порядка 13 тысяч квадратных метров. Сейчас там находится открытая наземная парковка.

«За счет правильно расставленных цветовых акцентов, проницаемой оболочки и подсечки объема в нижнем этаже, здание паркинга не кажется массивным. Использование перфорированных металлокасет на фасаде позволяет создать воздушный объем многоуровневого сооружения», – отметила председатель рабочей группы и главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

Она также подчеркнула, что в рамках строительства объекта будет проведено комплексное благоустройство прилегающей территории с обустройством пешеходной зоны.

Проектировщиком объекта выступила архитектурно-строительная компания «АРС-СТ».