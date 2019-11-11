РИАМО (КОРОЛЕВ) - 11 ноя. В подмосковном Королеве почтили память полицейских, погибших при исполнении служебного долга, сообщила «РИАМО в Королеве» старший инспектор направления по связям со СМИ управления МВД РФ по городскому округу Оксана Еруновская.

Руководство и личный состав УМВД по городскому округу Королев совместно с председателем общественного совета при УМВД Владимиром Бургеевым, представителями администрации и совета ветеранов, а также родственниками погибших отдали дань памяти у мемориала сотрудникам, погибшим при выполнении служебного долга.

«Со словами благодарности и глубокого уважения к памяти погибших выступил начальник УМВД. Он подчеркнул, что сотрудники полиции всегда будут чтить память ушедших товарищей. Их мужество будет служить примером для молодого поколения. Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к мемориалу», – сказала Еруновская.

В завершение митинга начальник УМВД поблагодарил всех, кто оказал помощь в создании мемориала на территории Управления и подчеркнул, что священный долг каждого – помнить о тех, кто отдал самое дорогое – жизнь, во имя закона, мира и спокойствия.