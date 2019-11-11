РИАМО - 11 ноя. Автомобилистов предупредили о необходимости своевременно оповещать Госавтоинспекцию о смене адреса места жительства, так как все оповещения приходят по почте на указанный ранее адрес, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса Москвы.

Если водитель авто меняет место жительство, необходимо уведомлять ГИБДД о смене адреса своей регистрации для внесения изменений в свидетельство о регистрации ТС. Делать это необходимо, потому что официальным способом оповещения о наличии штрафов является почтовое отправление.

«Если автомобилистам неудобно получать уведомления о штрафах по почте, то они могут подключить сервис «Электронные заказные письма» на сайте «Почты России». Эта услуга позволяет получать в электронном виде постановления и уведомления от госорганов, а также судебные повестки», – говорится в сообщении.

Для регистрации на сайте и подключения сервиса, нужно использовать логин и пароль портала госуслуг, потом привязать к профилю свой адрес электронной почты и включить доставку электронных писем. После этой процедуры письма от госорганов в бумажном виде приходить не будут.